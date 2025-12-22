Screening gratuito del tumore del colon-retto: come si accede e come si viene contattati

La Asl Brindisi ricorda che il programma di screening del tumore del colon-retto è gratuito e rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni. Le persone che rientrano in questa fascia di età vengono invitate attivamente: al proprio indirizzo di residenza arriva una lettera di invito con le istruzioni per ritirare in qualsiasi farmacia della provincia di Brindisi il kit per il test del sangue occulto nelle feci e per la successiva riconsegna del campione.

Per agevolare l’adesione, nel rispetto dell’informativa privacy, gli assistiti possono ricevere promemoria e informazioni tramite telefonata, SMS, e-mail, messaggio WhatsApp o notifica su App IO. Tutte le chiamate partono dal numero unico della prevenzione 080 2442901: è consigliato salvarlo in rubrica per riconoscerlo facilmente.

Chi rientra nelle fasce d’età dello screening e non ha ricevuto la lettera, oppure necessita di chiarimenti, può contattare il numero verde unico regionale 800 957773 o scrivere alla segreteria del Centro Screening della Asl Brindisi all’indirizzo: screening@asl.brindisi.it.

È inoltre attivo un assistente virtuale (chatbot) per informazioni rapide su modalità di partecipazione, preparazione al test e restituzione del kit.

Tutto il percorso – test del sangue occulto nelle feci, eventuali esami di approfondimento (come la colonscopia) e trattamenti correlati – è completamente gratuito e a carico del Servizio Sanitario Regionale.