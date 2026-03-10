Screening gratuito in occasione della Giornata Internazionale della Donna



In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo 2026, il direttore generale della Asl Brindisi, dott. Maurizio De Nuccio, ha portato avanti un’iniziativa veramente eccezionale presso l’Ospedale Papa Francesco di Ostuni e nel Distretto Socio Sanitario n.1 di Brindisi. Sono state organizzate visite gratuite per alcune signore che avevano bisogno di una mammografia. Un’esperienza importante che ha visto la partecipazione della Fondazione Di Giulio presso la senologia del Distretto n.1 di via Dalmazia di Brindisi, con la Presidente, prof.ssa Raffaella Argentieri, proprio per consentire di effettuare 20 mammografie a signore in modalità screening, sicuramente il modo migliore per celebrare la Giornata della Donna. Grande l’impegno e la generosità del dott. Alessandro Galiano e di tutto il personale che si è messo a disposizione affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Ambulatorio Senologico e Breast Unit confermano, ancora una volta, di essere un’eccellenza a livello nazionale. È importante focalizzare l’importanza della prevenzione e, a tal riguardo, la prof.ssa Argentieri ha voluto ringraziare tutti quanti, associazioni, artisti e comuni cittadini, che hanno partecipato alla raccolta fondi per l’acquisto di un Ecografo Digitale LOGIQ S8 XDclear 2.0+, per l’ambulatorio di Senologia ASL di Via Dalmazia, fondamentale per la prevenzione del tumore al seno per tutta la provincia e non solo. Grande è stato l’impegno della prof.ssa Argentieri che per tanti mesi si è adoperata con tenacia, perché quando si parla di salute e, soprattutto, di prevenzione, è necessario impegnarsi. Il 19 dicembre 2025, finalmente, l’Ecografo è stato consegnato presso il Distretto Sociosanitario n.1 della ASL di Brindisi, dalla Presidente della Fondazione Di Giulio. Grande la soddisfazione della prof.ssa Argentieri per avere portato a termine un progetto ambizioso e importante che ha coinvolto l’intera città di Brindisi. “La prevenzione oncologica, opportunamente applicata, può essere più efficace di qualsiasi terapia- Dr. Tonino Di Giulio”. Un otto marzo veramente speciale nel segno della prevenzione! Anna Consales