“SCRIVILO SOLO A MESAGNE” – INIZIATIVA DELLA CONFCOMMERCIO

Come rendere più attrattiva la propria città con poche risorse e lontano dalle opportunità che oggi offre il mondo dei social. A Mesagne ci hanno pensato i giovani delle delegazione della Confcommercio – con l’Amministrazione Comunale e il Distretto del Commercio – a promuovere, davvero con pochissime risorse, una iniziativa particolarmente suggestiva. In città, infatti, sono state installate tre piccole e colorate cassette postali con su scritto “Scrivilo solo a Mesagne” dove turisti e visitatori – ma anche cittadini del posto – vengono accompagnati in un’epoca differente da quella attuale, così contaminata dal digitale, dai social e dal virtuale, per riprovare l’emozione del contatto con la carta attraverso cui l’inchiostro lascia la traccia dei propri pensieri. Ognuno, insomma, potrà scrivere “le parole che non ti ho detto mai”, le stesse che spesso rimangono chiuse nel cassetto dell’anima.

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza di tanti cittadini incuriositi ed attratti dall’iniziativa. Poi, a seguire, sulle mura del castello anche la proiezione di alcuni frame dei più celebri film d’amore dagli anni quaranta ai nostri giorni.