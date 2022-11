SCUOLA DI VIA MANTEGNA – LUNEDI’ INAUGURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Lunedì 7 novembre alle ore 16.30 presso la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Sant’Elia-Commenda di via Mantegna, ci sarà l’evento di inaugurazione dell’impianto fotovoltaico, previsto e realizzato grazie al progetto Co-Clean, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, di cui il Comune di Brindisi è capofila.

Il progetto nasce con l’obiettivo di fornire energia rinnovabile alla scuola, per coprire i propri consumi, ma anche alle famiglie del quartiere che aderiranno alla comunità energetica, riducendo così i costi e apportando benefici economici, sociali e ambientali all’intera comunità.

A seguire dalle ore 18 presso la Casa di Quartiere – Parco Buscicchio di via Mantegna si svolgerà l’evento di disseminazione dei risultati e la campagna informativa sul tema delle comunità energetiche rinnovabili, in collaborazione con ènostra (Fornitore cooperativo nazionale di energia elettrica rinnovabile, sostenibile ed etica), per conoscere i benefici di chi aderisce alla comunità energetica rinnovabile.

Interverranno il Sindaco Riccardo Rossi, Sara Gollessi e Chiara Brogi di ènostra.