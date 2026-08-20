Scuola Diocesana di Formazione Pastorale,aperte le iscrizioni nella Vicaria di Brindisi

Un percorso aperto a tutti per approfondire la fede e formarsi alle nuove sfide della vita ecclesiale

BRINDISI – Una Chiesa che cambia, una società in continua trasformazione e la necessità, sempre più forte, di una formazione capace di aiutare a comprendere il presente e ad affrontare con consapevolezza le sfide del futuro.

È con questo spirito che prende il via la Scuola Diocesana di Formazione Pastorale dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, istituita dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Intini per l’anno pastorale 2026-2027.

La Scuola non è riservata esclusivamente a chi già svolge un servizio nelle parrocchie. Accanto a catechisti, accompagnatori, operatori della carità, animatori della liturgia e operatori pastorali, potranno partecipare tutti coloro che desiderano approfondire la propria fede e confrontarsi seriamente con le grandi questioni che riguardano Dio, la Chiesa, la fede e l’etica.

L’obiettivo è quello di accompagnare i partecipanti verso una maggiore maturità della fede e una più consapevole corresponsabilità ecclesiale, offrendo strumenti utili per comprendere e vivere la realtà della Chiesa contemporanea.

Non soltanto, quindi, teologia e approfondimento biblico. La formazione entrerà nel vivo dei diversi ambiti dell’esperienza ecclesiale: liturgia e vita nello Spirito, carità, evangelizzazione e sinodalità, con una particolare attenzione alle esigenze concrete delle comunità.

Un progetto che vuole offrire ai laici strumenti di formazione e consapevolezza, affinché possano vivere più pienamente il proprio ruolo nella Chiesa e, per quanti già svolgono un servizio pastorale, mettere una preparazione sempre più qualificata a disposizione delle comunità e delle nuove esigenze dell’evangelizzazione.

Il percorso avrà una durata quadriennale e sarà articolato nelle quattro Vicarie dell’Arcidiocesi. Ogni Vicaria avrà una propria sede e potrà contare sulla presenza di un presbitero tutor e di una segreteria laica, così da rendere la proposta formativa vicina ai diversi territori.

ISCRIZIONI NELLA VICARIA DI BRINDISI

Per la Vicaria di Brindisi, il presbitero tutor è don Marco Candeloro, mentre i segretari laici di riferimento sono Roberta Fioribello e Antonio Lacorte.

Le iscrizioni per la Vicaria di Brindisi sono aperte da oggi, 20 agosto, fino al 30 settembre.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare, anche tramite WhatsApp, i numeri: 346/5046178 – 348/757807.

Per chi preferisce iscriversi direttamente in presenza, sarà possibile farlo dall’8 al 19 settembre, esclusi sabato e domenica, dalle ore 17:30 alle ore 19:00, presso la Parrocchia SS. Resurrezione, nel quartiere Cappuccini di Brindisi.

Per partecipare non è richiesto alcun titolo di studio.

La Scuola vuole essere soprattutto un’occasione per formarsi, approfondire, interrogarsi e acquisire nuovi strumenti per vivere la propria fede con maggiore consapevolezza.

In un mondo e in una Chiesa che cambiano, formarsi significa prepararsi a leggere il presente e a costruire il futuro. Un’occasione aperta a tutti per crescere nella fede e nella corresponsabilità, mettendosi sempre più consapevolmente al servizio delle proprie comunità.

Segreteria – Vicaria di BrindisiScuola Diocesana di Formazione PastoraleArcidiocesi di Brindisi-Ostuni