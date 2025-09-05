Scuola europea di Brindisi – D’attis (Fi): “Governo approva stanziamento per il 2026. Grazie ai Ministri Tajani e Valditara”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Buone notizie per la Scuola Europea di Brindisi: nel Dl Scuola, approvato dal governo, si mette in sicurezza la piena funzionalità dell’offerta formativa dell’istituzione, stanziando un milione di euro per il 2026. In particolare, si dà gli via ai contratti per il personale docente e amministrativo per assicurare il pieno rispetto degli standard europei. Si tratta di un passaggio importante a cui tengo particolarmente: come è noto, la Scuola ha potuto godere di tre milioni di euro previsti nella legge di bilancio 2023 grazie a un mio emendamento (condiviso dal collega Caroppo). La Scuola si inserisce in un quadro di impegno che assume ancor più rilevanza perché consente di irrorare i rapporti con le Nazioni Unite in una città che ospita la sede Onu. I fondi sono stanziati dal Ministero degli Esteri e ringrazio, quindi, i ministri Antonio Tajani e Giuseppe Valditara per questo percorso condiviso che dà lustro e prospettive al nostro territorio”.