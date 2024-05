Scuola primaria Bozzano – Domani una bella iniziativa con le maestre Carluccio e Belz

Presso la scuola primaria di Bozzano, Istituto comprensivo Bozzano-Centro, domani 10 maggio avrà luogo un’iniziativa pregevole, frutto di tanti mesi di lavoro delle Maestre Rosita Carluccio e Sara Belz con i loro piccoli alunni delle classi 3A e 3B.

Nell’ambito di un progetto di Educazione Finanziaria , hanno pensato di autofinanziare la realizzazione di un murales da loro disegnato e che si è classificato al quarto posto al concorso nazionale BPER GRANDE!

I piccoli imprenditori con le loro grandi Maestra hanno quindi costituito una società e versato un piccolo capitale sociale.

Con il capitale hanno acquistato il materiale necessario per la realizzazione di oggetti da vendere poi nel loro negozio MAGIC SHOP.

Prendendo spunto dal libro di “Harry Potter e la pietra filosofale “, hanno deciso di realizzare e vendere “articoli magici”:

Bacchette magiche candele , penne, quaderni per le pozioni, gnomi fate unicorni e draghi di gesso, calamite, quadri, bracciali, collane orecchini…tutto rigorosamente a tema MAGIA!!!!

Il ricavato di questa vendita consentirà l’acquisto del materiale necessario per la realizzazione di un grande Murales sul muro della scuola primaria di Bozzano.

Il negozio aprirà le sue magiche porte domani mattina 10 maggio dalle ore 8,30 alle 12,30 e a dalle 15 alle 17.

I bambini le maestre e i genitori entusiasti e fieri di questa bellissima iniziativa vi aspettano…

Loro ci mettono la magia ma chiunque vorrà potrà partecipare al successo di questa iniziativa…