Scuola primaria di via Sele: previsto intervento di derattizzazione e di deblattizzazione

In data odierna al Sindaco Giuseppe Marchionna è giunta una segnalazione della dirigente scolastica di riferimento della scuola primaria di via Sele per la presenza di topi nella struttura scolastica.

Il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci si sono immediatamente attivati ed hanno disposto un accurato intervento di derattizzazione e di deblattizzazione da effettuare in tutti i locali del plesso scolastico entro la giornata di venerdì 27 settembre.

Nel frattempo, così come stabilito dalla dirigente scolastica, le lezioni proseguiranno nel plesso scolastico della “Perasso”. Il ritorno nelle aule di via Sele è previsto per lunedì 30 settembre.