SCUOLA – UN POMERIGGIO AL “MARZOLLA”

Biblioteca “Pietro Barile” prima tappa: volumi prestigiosi di filologia, che dicono la storia antica di 160 anni circa del liceo “Marzolla”, accolgono alunni delle scuole medie, accompagnati dai loro genitori, a seguire i laboratori di archeologia e di greco, quelli di fisica e di scienze. Il tour prosegue al secondo piano, per la visita al “quadriennale”. Docenti ed alunni, in questo tiepido pomeriggio ottobrino, hanno illustrato l’offerta formativa del quinquennale e del quadriennale, le varie opzioni di potenziamento: dal diritto ed economia alla matematica al potenziamento di spagnolo, a quello di comunicazione e linguaggi per l’indirizzo quinquennale; l’indirizzo biomedico, quello giuridico- economico e di arte e spettacolo per il quadriennale. Poi le palestre coperte e la pista di atletica leggera, l’aula del Comitato Marzolla attivo e, per chiudere il tour, l’auditorium “Cinzia Zonno”, cuore pulsante della scuola, nel quale si svolge la Notte Nazionale del Liceo Classico, la premiazione del Certamen Brundisinum, i vari incontri con l’autore, i vari eventi organizzati con e per gli studenti. Ad accogliere i visitatori, insieme ai docenti, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino. Nel dialogo coi genitori e i giovani delle scuole medie si è parlato delle competenze trasversali di ragionamento, di riflessione, di problem solving che una traduzione dal greco o dal latino sollecita, della formazione umana e della coscienza civica su cui il classico Marzolla scommette ogni giorno. Gli alunni stessi del quinquennale, del quadriennale e del CO.M.A. parlano entusiasti della propria esperienza, contenti dei progressi fatti negli anni, attori sempre attivi quali sono nel loro Liceo.