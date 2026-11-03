Scuola, via libera regionale per la secondaria di primo grado a “La Nostra Famiglia” di Brindisi. Lettori: «Una vittoria dei genitori e del diritto allo studio, attesa da troppi anni»

«Esprimo la mia più grande soddisfazione per l’approvazione definitiva del Piano di dimensionamento scolastico regionale, che sancisce il via libera ufficiale all’attivazione della scuola secondaria di primo grado all’interno dell’associazione “La Nostra Famiglia” di Brindisi. È un traguardo di grande valore sociale e umano, atteso con trepidazione e da troppi anni da decine di famiglie del nostro territorio. Ma soprattutto per il quale ci stavamo battendo da molto tempo».

Con queste parole la consigliera regionale Isabella Lettori commenta il provvedimento approvato dalla Giunta Regionale, che recepisce le istanze del territorio e il decreto del Presidente della Provincia di Brindisi, inserendo formalmente il nuovo punto di erogazione della scuola media presso la struttura brindisina (afferente all’Istituto Comprensivo “Casale”). Un quadro di cooperazione istituzionale che si inserisce in una prospettiva di continuità e programmazione: nell’ambito del procedimento di dimensionamento per l’anno scolastico 2027/2028, infatti, anche il Comune di Brindisi ha proposto l’attivazione di un punto di erogazione con nuovo codice meccanografico di scuola secondaria di primo grado ovvero di una pluriclasse con sede presso lo stesso plesso.

«Questo provvedimento – sottolinea la consigliera Lettori – non rappresenta un semplice atto amministrativo, ma la risposta concreta a un bisogno fondamentale di giustizia educativa. Parliamo di un contesto e di un’utenza che necessitano di attenzioni particolari, con esigenze organizzative, educative e assistenziali uniche. I genitori di questi ragazzi hanno lottato per troppo tempo con grande forza e dignità, chiedendo a gran voce ciò che spetta di diritto: la continuità di un percorso di crescita e di studio protetto e di qualità».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente del Comprensivo “Casale” Mariavittoria Caprioli: «Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Regione e alla consigliera Isabella Lettori per l’interessamento costante e l’impegno profuso nel raggiungere questo traguardo tanto atteso, che qualifica ulteriormente l’offerta formativa e risponde pienamente ai bisogni del nostro territorio. Un caloroso ringraziamento anche alla dottoressa Ines Sanarica, Direttrice del Centro di riabilitazione “La Nostra Famiglia” di Brindisi che ha creduto sempre nell’importanza della scuola all’interno della loro struttura».

«Un ringraziamento sentito – conclude Isabella Lettori – va alle famiglie e all’associazione “La Nostra Famiglia”, che non hanno mai abbassato la guardia, alla Provincia di Brindisi per il parere espresso, al Comune di Brindisi, all’assessora Silvia Miglietta ed agli uffici regionali per aver compreso l’urgenza di dare una risposta definitiva a questa istanza. Oggi la Regione Puglia dimostra concretamente di voler essere al fianco dei più fragili, confermando che il diritto allo studio non conosce barriere».