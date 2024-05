Scuole Attive di Comunità, continuano le azioni del progetto sperimentale che promuove il benessere fisico, psicologico e socio-relazionale tra gli adolescenti

Continuano gli interventi del progetto sperimentale “Scuole Attive di Comunità”. Grazie a un intenso lavoro di collaborazione fra operatori e rete dei partner, l’iniziativa ha messo in atto azioni rivolte a promuovere e supportare il benessere fisico, psicologico e socio-relazionale degli adolescenti. Destinatari delle azioni programmate sono gli studenti degli istituti “IISS Ferraris – De Marco – Valzani” (sede di San Pietro Vernotico) e “IISS Epifanio Ferdinando” (sede di San Pancrazio), nel territorio dell’Ambito BR 4.

Gli interventi all’interno delle scuole sono stati condotti dagli esperti della cooperativa “Il Sogno”. Le attività hanno suscitato grande interesse e partecipazione tra i ragazzi e le ragazze coinvolti. Gli incontri sono stati progettati con l’obiettivo di attivare percorsi di integrazione scolastica e di lotta alla marginalità sociale. In tale prospettiva, in orario scolastico, tutti gli studenti possono usufruire degli sportelli di ascolto gratuiti.

Il progetto “Scuole Attive di Comunità” sperimenta e attiva interventi rivolti a fornire un modello educativo innovativo basato su azioni informali a favore degli adolescenti, mettendo in rete insegnanti, famiglie ed esperti del mondo del sociale, della cultura e dello sport. Per i prossimi mesi sono programmate numerose attività di scambio e interazione, rivolte a ragazzi, insegnanti e famiglie.

Inoltre, per l’estate 2024 si rinnova l’appuntamento con l’Edu-Camp, il campo estivo multidisciplinare per ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 17 anni. Anche per questa edizione è previsto un ricco calendario di attività che saranno curate da tecnici qualificati del mondo dello sport e da esperti nell’ambito dell’educazione. I partecipanti al camp potranno immergersi nella scoperta e nella comprensione delle materie tecnico scientifiche attraverso la pratica di numerose attività sportive e culturali: sport di squadra, unconventional sports, ginnastica per il benessere, barca a vela, visite guidate, laboratori creativi, laboratori Stem, attività di lettura e di scrittura creativa.

Scuola Attive di Comunità è un progetto che vede come capofila Arci Brindisi, con il supporto tecnico e organizzativo di una rete di partner: Uisp Brindisi; Ambito Territoriale Sociale Brindisi 4; Cooperativa sociale Il Sogno; I.I.S.S. Epifanio Ferdinando; I.I.S.S. Ferraris – De Marco – Valzani. Realizzato nell’ambito di Next Generation EU – PNRR “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”.

