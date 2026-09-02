Scuole, Luperti e Greco: “Serve un intervento immediato. Si acquistino pellicole a controllo solare”

Come consiglieri comunali e provinciali riteniamo doveroso sollecitare gli uffici e gli enti competenti affinché venga effettuato un sopralluogo in tutte le scuole della nostra città, per verificare le condizioni degli edifici e individuare con tempestività eventuali criticità che potrebbero compromettere la regolare riapertura del nuovo anno scolastico.

Non possiamo permetterci di arrivare all’apertura delle scuole con problemi ancora irrisolti.

Chiediamo quindi che vengano verificati tutti gli aspetti necessari: sicurezza, manutenzione, condizioni degli spazi, impianti e ogni altra situazione che possa creare disagi agli studenti e al personale scolastico.

L’inizio dell’anno scolastico deve essere il più possibile funzionale, ordinato e sicuro. E in una regione dove l’estate non finisce il 31 agosto, c’è tutto il tempo per programmare e realizzare gli interventi necessari senza aspettare l’ultimo momento.

La scuola non può essere considerata una priorità soltanto quando i problemi diventano emergenze. La prevenzione e la programmazione devono venire prima.

Allo stato attuale, comunque, anche alla luce della disponibilità di 20 milioni di euro annunciata oggi dal Ministro Valditara, è necessario “tamponare” l’emergenza-caldo con un sistema estremamente efficace ed economico. Si tratta delle “pellicole a controllo solare” che si appongono facilmente sui vetri delle aule. Quelle trasparenti in ceramica riflettono fino all’80% del calore. L’abbassamento della temperatura percepita si abbassa di 6-8 gradi e i vetri non scottano più. Il costo è di circa 40 euro a metro quadro e durano 10-15 anni. Ovviamente si installano in pochissimo tempo.

Siamo convinti che la nostra sollecitazione verrà ascoltata e che gli enti competenti sapranno assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, intervenendo dove necessario.

Lino Luperti – capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale

Michelangelo Greco – consigliere comunale