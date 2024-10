“SCUOLE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”: PRESENTATO A BRINDISI IL NUOVO PROGRAMMA DELL’UNICEF E DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Si è tenuto ieri, lunedì 7 ottobre, nella sala riunioni dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi (g.c.) l’incontro promosso dal Comitato provinciale per l’UNICEF per illustrare alle scuole del territorio il Programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Il programma, promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è rivolto agli istituti di ogni ordine e grado per offrire un sostegno concreto a educatrici e docenti nell’accompagnare bambine, bambini e adolescenti nel percorso di conoscenza, di esercizio e pratica quotidiana dei propri diritti.

Quest’anno vi sono degli elementi di novità che sono stati puntualmente illustrati all’inizio dell’incontro dal Presidente del Comitato brindisino dell’UNICEF Raffaele Romano che ha anche ricordato ai presenti l’imminente scadenza per le adesioni, fissata al prossimo 18 ottobre.

Alla presenza della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale dott.ssa Angela Tiziana Di Noia, si è poi svolta la cerimonia di consegna degli attestati che UNICEF e Ministero hanno rilasciato, quale riconoscimento per il lavoro svolto nella promozione e attuazione della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ai 23 istituti scolastici della provincia che hanno partecipato attivamente al programma nel passato anno scolastico: Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” di Ceglie Messapica, 1° Istituto Comprensivo “De Amicis-Milizia” di Oria, Cd “Giovanni XXIII” di Ostuni, Istituto Comprensivo “Santa Chiara” di Brindisi, Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Da Vinci” di Fasano, Scuola Secondaria 1° grado “Barnaba-Bosco” di Ostuni, Liceo “Marzolla-Leo-Simone-Durano” di Brindisi e San Vito dei Normanni, Secondo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni, Istituto Comprensivo “Casale” di Brindisi, 1° Istituto Comprensivo “Moro-Marone” di Francavilla Fontana, Istituto Comprensivo di Latiano, Istituto Comprensivo “Manzoni-Alighieri” di Cellino San Marco, Istituto Comprensivo di Cisternino, Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni, Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi,

Istituto Tecnico Economico “Calò” di Francavilla Fontana, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Agostinelli” di Ceglie Messapica, Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Morvillo Falcone” di San Vito dei Normanni, Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino, Istituto “Pascoli” di Erchie, Istituto Comprensivo “Valesium” di Torchiarolo, Istituto Comprensivo “Cappuccini” di Brindisi, Direzione Didattica “Giovanni XXIII” di Mesagne (sono in ordine di consegna degli attestati e va tenuto conto che per alcune scuole si tratta della denominazione valida fino allo scorso anno scolastico, che quindi non tiene conto degli accorpamenti in vigore da questo anno scolastico).