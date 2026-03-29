Sebastiano Somma porta a Francavilla “La Passione”: il dramma del Golgota visto con gli occhi del Centurione

Sebastiano Somma porta a Francavilla Fontana “La Passione”: il dramma del

L’evento, inserito nel cartellone della Settimana Santa pugliese, vedrà la partecipazione del Melos Ensemble diretto dal M° Francesco Finizio.

FRANCAVILLA FONTANA – Nel cuore delle celebrazioni della Settimana Santa in Puglia, uno dei momenti più suggestivi della cristianità europea, la città di Francavilla Fontana si prepara a ospitare un evento di profonda intensità spirituale e artistica.

Martedì 31 marzo 2026, la splendida cornice della Basilica Minore del Ss. Rosario farà da palcoscenico a “La Passione – La storia di Gesù dagli occhi del Centurione”. Lo spettacolo è realizzato dalla New Music Promotion in stretta collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana.

Protagonista della serata sarà il celebre attore Sebastiano Somma, che darà voce e corpo alla figura del Centurione romano, l’uomo che sotto la croce ebbe l’intuizione folgorante della divinità di Cristo.

«Già da tempo riflettevo sulla figura del centurione» – spiega Sebastiano Somma – «Mi domandavo come fosse possibile che un soldato romano, di fronte al dramma della Passione, avesse potuto esclamare: ‘Veramente quest’uomo era figlio di Dio!’. Gesù, deriso e abbandonato, ispira a un pagano estraneo alla tradizione ebraica un’affermazione che ha segnato la storia.»

Il racconto teatrale sarà impreziosito dal commento sonoro del Melos Ensemble, composto da 10 elementi tra musicisti e voci, sotto la direzione magistrale del M° Francesco Finizio. La musica non farà da semplice sottofondo, ma diventerà parte integrante della narrazione, elevando il pathos della Passione in un dialogo continuo con la parola recitata.

Dettagli dell’evento