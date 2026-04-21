Seconda edizione del progetto «Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato»,

il sindaco Marchionna: «La legalità sta soprattutto nel concetto di cittadinanza responsabile»

«La legalità sta soprattutto nel concetto di cittadinanza responsabile». Così il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, questa mattina, martedì 21 aprile 2026, nel suo intervento di saluto alla manifestazione conclusiva della seconda edizione del progetto «Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato».

La location del Nuovo Teatro Verdi, luogo in cui si svolge l’iniziativa promossa dalla Questura di Brindisi, ha offerto l’occasione al sindaco per sottolineare come il politeama brindisino sia «il luogo nel quale tutte le forze attive e propositive di questa città e di questo territorio devono incontrarsi per scambiare le proprie opinioni e le proprie capacità di imprimere una direzione positiva al nostro sviluppo quotidiano».

Rivolto agli studenti, Marchionna ha poi ribadito come l’Amministrazione comunale abbia «puntato tutto su di voi, perché – ha proseguito – dal primo giorno abbiamo lavorato per definire orizzonti di sviluppo e di capacità di stare insieme rivolto al mondo giovanile». «Noi la settimana prossima ci rivedremo qui per un altro importantissimo appuntamento – ha detto ancora il sindaco -, ma restando alla giornata di oggi e ai percorsi di legalità, osservo che la legalità sta soprattutto nel concetto di cittadinanza responsabile. Solo se noi siamo dei cittadini responsabili, assolutamente all’interno dell’alveo della legalità, del rispetto verso gli altri e verso la comunità, ci potremo attendere altrettanto rispetto. Solo così potremo costruire un futuro, che sia migliore di quello che stiamo vivendo e rispetto al quale – ha concluso Marchionna – le leve e i protagonisti di questo tipo di rilancio siete voi, perché il futuro di questa città e di questo territorio siete solamente voi».