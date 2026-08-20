Seconda edizione Valtur Cup – Ostuni ospita il match Valtur Brindisi-Halley Campania Avellino

PALLA A DUE DOMENICA 30 AGOSTO ALLE ORE 20:30 AL PALASPORT ‘VITO GENTILE’ DI OSTUNI. INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

Countdown iniziato per la seconda edizione della ‘Valtur Cup’, una serata in cui si accenderanno le prime luci sulla nuova stagione sportiva, in casa del proprio title sponsor. La Valtur Brindisi guidata dal nuovo capo allenatore coach Nicola Brienza sarà accolta dai propri tifosi e dagli appassionati della pallacanestro pugliese, domenica 30 agosto alle ore 20:30.

Appuntamento confermato, dopo il successo dello scorso anno, presso il Palazzetto dello Sport “Vito Gentile” di Ostuni. L’ingresso sarà a titolo gratuito a partire dalle ore 19:30, orario di apertura cancelli al pubblico, fino ad esaurimento posti (circa 1100 a sedere).

Valtur Brindisi-Halley Campania Avellino Basket: un’amichevole tra due formazioni allestite per disputare una stagione da protagonisti in Serie A2, un primo test importante per verificare condizione fisiche e intesa tra nuovi compagni. Quattro conferme in casa Valtur (Cinciarini, Miani, Esposito, Fantoma), un gradito ritorno (Del Cadia) e diverse new entry (Ellis, Williams, Caroti, Mastellari, Bolpin).

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione, fu un vero bagno di folla per i biancoazzurri che presentarono al pubblico il neo arrivato Andrea Cinciarini. Un match internazionale vinto nei secondi finali dal team slovacco del Patrioti Levice con il punteggio di 69-72, mentre l’MVP di serata venne riservato a Gabriele Miani.

L’evento è organizzato con la collaborazione della FIP Puglia e della società locale ‘The White City Basketball’.

Il commento di Giuseppe Pagliara, CEO Gruppo Nicolaus – Valtur: “L’edizione dello scorso anno è stata una straordinaria festa di sport e quest’anno siamo felici di rinnovare l’appuntamento qui ad Ostuni, che per il nostro Gruppo significa casa. Per Valtur sostenere questa partnership significa offrire un contributo concreto alla crescita sociale del territorio, promuovendo i valori del fair play e del lavoro di squadra: principi che rendono il basket uno straordinario collante tra generazioni diverse. Accogliere la squadra e i tifosi a casa nostra è l’occasione perfetta per accendere i riflettori su questa nuova stagione“.

Vi aspettiamo numerosi, ospiti dal nostro title sponsor Valtur, per godere dal vivo una serata di divertimento e grande basket.