Seconda giornata del 10° Seminario Nazionale di Pastorale Sociale e del Lavoro”, “Visita alla città di Brindisi”



“Ogni Comunità, Casa della Pace-(LeoneXIV). Educare alla Pace e alla Nonviolenza”. Per la seconda giornata del 10° Seminario Nazionale di Pastorale Sociale e del Lavoro, dopo una mattinata intensa e interessante con relazioni importanti presso l’Autorità Portuale, nel pomeriggio, è stata organizzata una “Visita alla città di Brindisi”, a cura dell’Associazione “Le Colonne”. Tutti i partecipanti al Seminario si sono ritrovati presso il Nuovo Teatro Verdi dove, ad attenderli, hanno trovato don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, sempre presente e attivo durante queste giornate di Seminario. I partecipanti sono stati divisi in gruppi e, con le guide dell’Associazione “Le Colonne”, hanno iniziato il tour alla scoperta della nostra bellissima città che ha tanto da offrire dal punto di vista storico e non solo, con il suo porto e tanto altro. Non soltanto visita alle bellezze artistiche, ma, anche, un racconto di Brindisi città di pace, dallo sbarco degli Albanesi, occasione in cui i cittadini hanno dimostrato di potere intervenire prima dello Stato. Eventi in cui la comunità e il territorio sono stati protagonisti di pace. Le vie, le storie, tutto ha contribuito a rendere la passeggiata realmente interessante e ad approfondire il vero valore della pace. Brindisi con il suo ruolo storico di Porto di Accoglienza e incontro nel Mediterraneo. Visite guidate che, sicuramente, lasceranno un ricordo importante in tutti i partecipanti. Il Seminario Nazionale si sta rivelando un’occasione speciale per la nostra città sotto tutti i punti di vista. Anna Consales