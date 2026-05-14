«Seconda Luce» conquista il 1° Premio nazionale Artigianato e Scuola 2026

Il Ministro Giuseppe Valditara ha premiato a Roma gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne per un progetto di eco-gioielli realizzati con vetro recuperato e stampa 3D.

Si è svolta oggi a Roma, presso la sede nazionale di CNA, la cerimonia del Premio “Artigianato e Scuola 2026”, dedicato alle migliori idee d’impresa elaborate dagli studenti con il supporto di tutor artigiani, nell’ambito del Progetto Scuola promosso insieme al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. A conquistare il primo premio nazionale, su una selezione di 37 progetti provenienti da tutta Italia, è stato il progetto “Seconda Luce: eco-gioielli tra vetro di recupero e stampa 3D”, ideato dalla classe IV B SIA dell’Istituto Tecnico Economico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne.

Il Premio “Artigianato e Scuola 2026”, rivolto agli studenti del IV e V anno degli istituti tecnici e professionali italiani, nasce con l’obiettivo di sviluppare idee imprenditoriali attraverso il confronto diretto con il mondo dell’artigianato e dell’impresa. Il percorso si è articolato in una prima fase territoriale, coordinata dalle CNA locali, con incontri nelle scuole, individuazione dei tutor artigiani, monitoraggio delle attività progettuali e presentazione delle idee attraverso schede descrittive e video illustrativi. Successivamente, una giuria territoriale ha selezionato un progetto per ciascuna provincia, candidandolo alla finale nazionale di Roma.

«Il contest nasce per valorizzare il Protocollo d’Intesa tra CNA Nazionale e Ministero dell’Istruzione e del Merito — spiega Sonia Rubini, direttore di CNA Brindisi Taranto — che promuove il saper fare, i mestieri artigiani e il rapporto tra scuola, lavoro e impresa. Il protocollo prevede integrazioni nei programmi scolastici attraverso attività esperienziali e di orientamento svolte in collaborazione con maestri artigiani, il sostegno alla costituzione di ITS nel settore artigiano e il Premio “Artigianato e Scuola”, ispirato al modello del Premio Cambiamenti. Con questa iniziativa, CNA Nazionale e Fondazione ECIPA intendono promuovere un modello educativo orientato alla riscoperta dei mestieri artigiani, alla valorizzazione delle competenze pratiche e alla costruzione di nuove opportunità professionali per le giovani generazioni».

A ritirare il premio era presente una nutrita delegazione brindisina. Per l’istituto tecnico economico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne hanno partecipato il professore Vincenzo Caforio e tre studenti in rappresentanza della classe IV B SIA: Simone Saracino, Alessia Xhelo e Mattia Carrieri. Ad accompagnarli erano presenti Vanessa Coppola, presidente dei Giovani Imprenditori CNA Puglia e vicepresidente nazionale CNA Giovani Imprenditori; Raffaella Ferreri, Project Manager di The Qube; Chiara Spalluto, coordinatrice Giovani Imprenditori CNA Brindisi – Taranto.

«Seconda Luce» è una linea di eco-gioielli che unisce sostenibilità, artigianato e tecnologie digitali. Il progetto recupera il vetro di scarto dei pannelli fotovoltaici trasformandolo in elementi decorativi e utilizza la stampa 3D del FabLab scolastico per realizzare basi e componenti personalizzabili. Nato a Mesagne, il progetto mette in rete scuola, impresa e artigianato attraverso la cooperativa scolastica del FabLab, l’incubatore certificato The Qube, l’artigiana del vetro Maria Concetta Malorzo e la Rejection Srl di Mary Capodieci, valorizzando materiali di recupero, competenze digitali e concrete opportunità di orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità. Il lavoro svolto a scuola è stato coordinato dal dirigente scolastico Mario Romano Palmisano insieme al professore Vincenzo Caforio, con il supporto della professoressa Donatella Andriola, coinvolgendo l’intera classe composta da 14 studenti. Le attività sono state realizzate in un ambiente didattico dotato di strumenti informatici e tecnologie di manifattura digitale, che hanno consentito agli studenti di sviluppare concretamente l’idea progettuale.

«Questo premio nazionale rappresenta un importante riconoscimento per il percorso svolto dagli studenti e conferma il valore delle esperienze capaci di avvicinare scuola, artigianato, impresa e innovazione. “Seconda Luce” dimostra come un progetto nato in ambito scolastico possa trasformarsi in una futura startup, capace di generare valore, promuovere la cultura del riuso e rafforzare il legame tra formazione e territorio» — conclude la brindisina Vanessa Coppola, vicepresidente nazionale di CNA Giovani Imprenditori -.