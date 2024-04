Secondo Consiglio della Camera di commercio, nella sede di Brindisi per l’approvazione dei Consuntivi delle Camere preesistenti

Cesareo: «Atto fondamentale per procedere verso la programmazione. Oggi a Brindisi per assicurare la vicinanza al territorio»



Si è svolta questa mattina nella sede di Via Bastioni Carlo V a Brindisi, la seconda riunione del Consiglio della Camera di commercio di Brindisi – Taranto, presieduta da Vincenzo Cesareo. All’ordine del giorno, fra i diversi punti in trattazione, anche l’approvazione dei Bilanci consuntivi per l’esercizio 2023 delle due Camere di Brindisi e di Taranto e delle relative tre Aziende speciali.



«La chiusura dei bilanci 2023 per le Camere di commercio preesistenti era atto necessario per procedere con le operazioni infrannuali e addivenire, infine, alla programmazione – ha detto il Presidente Cesareo, seduto al tavolo con i vice Presidenti Gentile e Giangrande. Abbiamo deciso unanimemente che questo secondo, importante Consiglio successivo all’insediamento del nuovo Ente si svolgesse nella sede brindisina».



«Le Camere di commercio hanno un ruolo fondamentale di ponte fra gli attori del mercato e lo Stato. Siamo convinti, quindi – ha concluso Cesareo – che si debba adempiere a quanto prescritto dalla normativa in merito all’adeguata rappresentatività delle due circoscrizioni anche assicurando una presenza fisica degli Organi nelle sedi di Via Bastioni Carlo V a Brindisi e di Viale Virgilio a Taranto, in modo da dimostrare alle imprese, ai cittadini ed ai professionisti la vicinanza dell’Istituzione e degli uomini e delle donne che vi lavorano».