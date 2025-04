Secondo turno casalingo per la Dinamo: sabato arriva Messina al PalaZumbo

Sabato 12 aprile alle ore 18:00 la Dinamo Brindisi sarà di nuovo in campo al PalaZumbo per affrontare la Basket School Messina, nella quarta giornata di ritorno dei Play-In Gold. Si tratta del secondo impegno casalingo consecutivo per la formazione brindisina.

La Dinamo, ormai fuori dalla corsa playoff, punta a chiudere al meglio questa seconda fase del campionato. Nell’ultima uscita contro Matera, pur non riuscendo a portare a casa il risultato, la squadra ha offerto una buona prova, restando in partita fino alle battute finali e mettendo in campo una prestazione solida.

L’avversario di giornata, Messina, è invece ancora in piena corsa per un posto nei playoff e, nonostante la recente sconfitta contro Monopoli, la formazione siciliana sta attraversando un periodo positivo con quattro vittorie nelle ultime sei partite e arriverà a Brindisi con l’obiettivo di conquistare due punti importanti.

All’andata, la Dinamo faticò ad entrare in partita e fu costretta a inseguire fin dalle prime battute, subendo il talento e la fisicità di Di Dio e dei lunghi giallorossi, che indirizzarono l’incontro a favore della formazione siciliana. Proprio per questo, sarà fondamentale approcciare la gara con intensità fin dalla palla a due, per cercare di indirizzare subito il ritmo della sfida.

Quella di sabato sarà dunque un’occasione per provare a ribaltare l’esito del confronto diretto e continuare a lavorare sulla propria identità di squadra, confermando i segnali incoraggianti mostrati nell’ultima uscita, con il supporto del proprio pubblico.

Arbitri dell’incontro i signori Procacci Aldo di Corato (Ba) e Conforti Matteo di Matera