Seduta della Giunta comunale di Brindisi – adesione del Comune al bando per il cinema nelle scuole

La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di questa mattina, 17 settembre 2026, ha approvato l’adesione del Comune di Brindisi, in qualità di partner, alla realizzazione delle proposte progettuali che la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e Istituti scolastici brindisino intendono candidare all’Avviso pubblico emanato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2025/2026”. In particolare il partenariato è con le proposte progettuali presentate dal Liceo “Marzolla Leo Simone Durano” di Brindisi (“Sguardi d’incontro sulla Via Appia: identità, territorio e narrazione audiovisiva”), dall’’Istituto Comprensivo Statale Cappuccini di Brindisi (“Ecoframe – Il cinema dei ragazzi per il futuro del pianeta”) e Fondazione Nuovo Teatro Verdi (“L’energia dei luoghi – Cantiere audiovisivo di memorie, paesaggi e sostenibilità da Brindisi al suo entroterra”).