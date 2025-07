Sedute di laurea in Economia Aziendale presso l’Odcec di Brindisi grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

“Da diversi anni ormai, e la cerimonia di questa mattina ne è prova tangibile, lavoriamo per costruire un rapporto forte, importante e vantaggioso per il territorio, con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Oggi è un giorno di festa per i neo laureati, per il mondo universitario, per le imprese e per tutti i professionisti che fanno parte dell’Ordine”.

Così la presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Brindisi, Barbara Branca, a margine della sessione di laurea in Economia Aziendale che si è tenuta presso la sede dell’Ordine, in via Sant’Angelo.

“Noi commercialisti – ha aggiunto la presidente- immaginiamo il futuro del territorio nelle mani di giovani professionisti che si sono formati nello stesso luogo in cui sono nati. Vuol dire che lavoriamo in sinergia con l’università per offrire loro sbocchi lavorativi e percorsi post laurea dopo averli formati”.

La seduta, sessione estiva, si è tenuta nell’Aula Conferenze, dove i candidati del corso di Economia Aziendale hanno discusso la tesi di laurea dinanzi alla commissione esaminatrice, presieduta dalla prof. Grazia Di Cuonzo. L’iniziativa si inserisce in un ampio ed articolato progetto di radicamento territoriale da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che intende essere parte attiva del processo di crescita del tessuto socio economico locale in un momento certamente delicato come quello che stiamo attraversando. Il modo migliore per pianificare l’immediato futuro è partire dai giovani che si stanno formando per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro. Accogliere i laureandi vuole simbolicamente rappresentare la vicinanza tra il mondo universitario e quello professionale.

“L’università degli Studi di Bari e il nostro Ordine condividono una visione, quella di formare giovani competenti, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del lavoro con passione e determinazione” ha concluso, complimentandisi con i neo laureati, la presidente Barbara Branca.