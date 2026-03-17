Segnaletica turistica a Brindisi: presentata mozione per censimento, implementazione e rinnovamento

L’iniziativa nasce dalla constatazione che in diverse aree urbane e periferiche del territorio comunale si riscontra la presenza di segnaletica carente, deteriorata, non aggiornata o del tutto assente, con conseguente impatto negativo sulla fruizione del patrimonio locale e sull’attrattività della città.

A distanza di quasi un anno dall’interrogazione consiliare presentata nel giugno 2025 sullo stato della segnaletica turistica, non risulta essere stato minimamente avviato alcun intervento organico e strutturato in materia.

La città di Brindisi possiede un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di enorme rilievo che merita di essere adeguatamente valorizzato attraverso un sistema efficace di segnaletica fisica integrata con strumenti digitali.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a predisporre una mappatura aggiornata della segnaletica esistente e a elaborare, entro 60 giorni dall’approvazione, un piano organico che preveda l’installazione di nuova segnaletica direzionale e informativa plurilingue, la sostituzione della segnaletica deteriorata, l’applicazione di QR code su ogni segnale per l’accesso a contenuti multimediali e la realizzazione di percorsi tematici integrati.

L’integrazione tra segnaletica fisica e strumenti digitali rappresenta la soluzione più efficace per la valorizzazione del patrimonio culturale. La segnaletica fisica orienta e indirizza i visitatori sul territorio, mentre i QR code consentono l’accesso immediato a piattaforme digitali, contenuti multimediali, mappe interattive e informazioni in più lingue.

La mozione chiede inoltre all’Amministrazione di verificare la disponibilità di stanziamenti di bilancio, anche con eventuale riferimento alla tassa di soggiorno, e di valutare l’opportunità di partecipare a bandi regionali, nazionali o europei per il finanziamento degli interventi, nonché di presentare al Consiglio Comunale, entro 90 giorni, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli impegni assunti.

Un sistema efficace di segnaletica turistica rappresenta un investimento strategico per lo sviluppo economico e sociale della città, con ricadute positive sul settore turistico, commerciale e culturale.

I costi appaiono assolutamente sostenibili per l’Amministrazione Comunale e l’intervento non può essere ulteriormente rinviato.

Diego Rachiero

Consigliere Comunale

Capogruppo “ATTIVA BRINDISI”