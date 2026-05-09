SEI Confimpresa: nasce a Brindisi con sede a Mesagne il primo Hub del Sindacato Digitale ed Europeo

Sotto la guida del Presidente Provinciale Dott. Gabriele Capodieci, SEI Confimpresa rivoluziona l’assistenza alle imprese con l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e servizi di consulenza ad alto valore tecnologico.

MESAGNE (BR) – Rappresentanza, tutela istituzionale e una spinta decisiva verso il futuro. SEI Confimpresa, il Sindacato Europeo per le Imprese, consolida la sua presenza nella provincia di Brindisi con l’apertura della sede di Mesagne, sita in via Reali di Bulgaria 99 (Ex Convento dei Cappuccini).

Il progetto, coordinato dal Presidente Provinciale Dott. Gabriele Capodieci, punta a scardinare il vecchio concetto di associazione di categoria per proporre un modello di Sindacato Innovativo e Digitale. Al centro dell’offerta non ci sono solo i servizi tradizionali, ma una piattaforma avanzata di assistenza virtuale basata su Intelligenza Artificiale, capace di fornire risposte immediate e supporto costante a imprenditori e professionisti.

“Il nostro impegno quotidiano si basa su quattro pilastri: Chiarezza, Progresso, Reciprocità e Lungimiranza,” dichiara il Dott. Gabriele Capodieci. “In SEI Confimpresa abbiamo scelto di stare dalla parte delle imprese offrendo non solo protezione normativa, ma strumenti digitali capaci di trasformare la gestione aziendale. Siamo un network europeo che porta a Mesagne competenze globali per risolvere problemi locali.”

I punti di forza di SEI Confimpresa a Mesagne:

Tutela e Rappresentanza: Una voce forte presso le istituzioni per datori di lavoro e professionisti.

Una voce forte presso le istituzioni per datori di lavoro e professionisti. Sindacato Digitale: Accesso rapido a consulenze specialistiche tramite strumenti tecnologici d’avanguardia.

Accesso rapido a consulenze specialistiche tramite strumenti tecnologici d’avanguardia. Esperti di Settore: Una rete di professionisti pronta a trasmettere strategie funzionali agli obiettivi aziendali.

Una rete di professionisti pronta a trasmettere strategie funzionali agli obiettivi aziendali. Network Internazionale: Collegamenti in Italia e in Europa per operare con successo ovunque.

SEI Confimpresa invita tutti gli imprenditori del territorio a scoprire una nuova modalità di fare sindacato, dove la tecnologia dell’IA si unisce all’esperienza umana dei nostri esperti.