Sei nuove assunzioni al Comune di Brindisi: quattro funzionari tecnici e due istruttori amministrativi

Nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, i sei vincitori dei recenti concorsi espletati dal Comune di Brindisi hanno stipulato il relativo contratto di lavoro e la loro assunzione decorrerà dal 31 dicembre prossimo. “Il Comune di Brindisi torna ad assumere e questo è di per sé un dato rilevante – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Marchionna -. Ci si dota di nuove e particolari professionalità, che andranno ad operare in settori nevralgici dell’Amministrazione”.

Tutti laureati, quatto dei sei assunti sono inquadrati nell’area dei Funzionari e due nell’area degli Istruttori. In particolare, quali funzionari tecnici, sono assegnati al settore di Pianificazione e Gestione del Territorio l’ing. Angela Cristaldi e l’arch. Pierangelo Chiatante; ancora, quale funzionario tecnico al Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità urbana è stato assegnato l’ing. Marco Leo, mentre alla Civica Avvocatura, quale Funzionario Avvocato è assegnato l’avv. Antonio Manigrasso.

Quali Istruttori amministrativi e contabili sono assegnati ai Servizi Demografi – Attività produttive e Suap le dott.sse Annalisa Di Bello e Cristina Impalea.

“Chiudiamo il 2025 con una lieta novella: l’amministrazione comunale si dota di 6 nuove unità che si aggiungono alle altre 6 assunzioni già avvenute grazie ai Fondi di Coesione – ha detto l’assessore alle Risorse umane, Daniela Maglie -. Non è un dato da poco, se pure si inserisce in una situazione cronica di carenza di personale, perché è l’avvio di una inversione di rotta che ci porterà a rinforzare gli uffici in maniera considerevole. È il frutto del lavoro di tutti – ha concluso -, Ufficio Personale soprattutto che ringrazio, ma è anche il risultato di una forte volontà politica che si è tramutata in atti concreti e proficui per l’Ente”.