“Semi di giustizia: coltivare il futuro contro le mafie” – Gli studenti della Kennedy

incontrano le istituzioni

Si è svolto ieri, 24 marzo 2026 alle ore 11:30, presso l’Istituto Comprensivo Casale, l’incontro dal titolo

“Semi di giustizia: coltivare il futuro contro le mafie”, promosso dal Rotary Club Brindisi. Un

appuntamento altamente formativo che ha coinvolto gli studenti delle classi terze della Scuola Media

“Kennedy”, offrendo loro un momento di riflessione sul fenomeno mafioso e sull’importanza della cultura

della legalità.

All’iniziativa sono intervenute figure istituzionali di primo piano:

• Avv. Riccardo Mele, presidente del Rotary Club Brindisi;

• S.E. il Prefetto di Brindisi, dr. Guido Aprea;

• Il sostituto procuratore della Procura di Brindisi, dott. Luca Miceli;

• Il sovrintendente capo della Polizia di Stato in quiescenza, Paolo Signorino.

Gli ospiti hanno illustrato ai ragazzi il funzionamento delle organizzazioni mafiose, i meccanismi

dell’illegalità e il ruolo fondamentale delle istituzioni e dei cittadini nel contrasto alla criminalità

organizzata.

Uno dei momenti più intensi della mattinata è stato l’intervento del rotariano Fortunato Guadalupi, che

ha condiviso con gli studenti la storia del padre Francesco Guadalupi, vittima della Sacra Corona Unita

negli anni Ottanta. Una testimonianza toccante, resa ancora più significativa dal luogo in cui si è svolto

l’evento: l’aula magna intitolata proprio a Francesco Guadalupi, simbolo di memoria e impegno civile.

L’incontro ha rappresentato per gli studenti non solo un’occasione di conoscenza, ma anche un invito a

diventare cittadini consapevoli, capaci di seminare — proprio come suggerisce il titolo dell’evento — i

valori della giustizia, del coraggio e della partecipazione.