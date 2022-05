SENZA CARRO ATTREZZI IL PASSO CARRABILE E’ UNA TRUFFA!

Quanto accade ormai da tempo a Brindisi meriterebbe davvero una protesta corale dei cittadini. Sono anni ormai che il servizio di carro attrezzi non funziona e questo incoraggia i soliti incivili a parcheggiare davanti ai passi carrabili. A quel punto scatta la telefonata alla polizia locale che – come nel caso che ci è stato segnalato proprio in data odierna – ormai non interviene più, avendo le mani legate per l’assenza di un servizio comunale di rimozione. Sbagliano anche i vigili, a dire il vero, perché intanto l’automobilista indisciplinato andrebbe comunque sanzionato con una bella contravvenzione e poi il proprietario del garage potrebbe decidere di denunciare penalmente il trasgressore per il reato di violenza privata (con una pena fino a 4 anni di reclusione) e quindi è indispensabile identificare il conducente o il proprietario del mezzo. Ma è l’Amministrazione Comunale che deve provvedere – ed anche con la massima urgenza – a ripristinare il servizio di rimozione, peraltro utilizzando i carri attrezzi di proprietà della Brindisi Multiservizi che inspiegabilmente restano fermi in un garage.

Non è immaginabile, infatti, che i cittadini paghino al Comune la tassa per ottenere il passo carrabile (che, di fatto, consente l’utilizzo di una rimessa per parcheggiare all’interno un’auto) e poi non possano usufruire del servizio per una evidente lacuna di un pubblico servizio. Spiace dirlo, ma i cittadini in questo modo subiscono una truffa, dovendo pagare un servizio di cui non posso fruire liberamente.