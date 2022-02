SENZA LUCE DALLE 15 ALLE 23. E PER GIUNTA DI SABATO!

“Vi comunichiamo che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti”. La scritta compare sugli avvisi affissi sulle abitazioni di alcune strade del centro urbano di Brindisi e, in particolare, in via Bastioni San Giacomo, via Porta Lecce, via Giovanni XXIII e via del Mare.

Il problema è che il rischio di rimanere senza luce va dalle ore 15 alle ore 23 di oggi, sabato 19 febbraio. Un disagio enorme, sopratuttto per gli anziani e per le attività commerciali che insistono in queste vie.

A questo si aggiunge il fatto che questa interruzione decisa dall’Enel non è stata adeguatamente pubblicizzata (altrove questi avvisi compaiono anche sul sito e sulle pagine social del Comune, oltre che sulle testate locali). Possibile che per eseguire lavori occorrano tante ore? E poi siamo sicuri che il sabato sia proprio il giorno più adatto?