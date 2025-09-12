Sequestrati due stabilimenti balneari a Specchiolla. Occupati abusivamente spazi demaniali

Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Operativa Navale/G.d.F. di Brindisi, coadiuvati dalla Compagnia G.d.F. di Ostuni e con il coordinamento operativo del ROAN/G.d.F. di Bari, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza di due stabilimenti balneari, emanato dalla Procura della Repubblica di Brindisi e poi tempestivamente convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi.

Il provvedimento ha riguardato aree demaniali marittime per una superficie complessiva di circa 3.500 mq, con annesse strutture e manufatti pari a 130 mq, nonché attrezzature balneari costituite da 166 ombrelloni e oltre 480 tra lettini e arredi vari.

L’attività investigativa trae origine da accertamenti eseguiti lo scorso mese di agosto presso i due stabilimenti, situati in località Specchiolla del Comune di Carovigno, al fine di verificare il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia paesaggistica, demaniale e ambientale. Le indagini hanno permesso di accertare, oltre a un utilizzo difforme delle aree in concessione, anche l’abusiva occupazione di ulteriori spazi demaniali.

Sulla base del principio di presunzione di innocenza l’eventuale colpevolezza delle persone sarà definitivamente accertata solo ove interverrà sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione conferma la trasversalità d’azione delle Fiamme Gialle e della sua a componente aeronavale, che assicurano una costante attività di vigilanza a tutela del patrimonio dello Stato e degli Enti locali, della libera concorrenza e della legalità economica.