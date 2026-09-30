Sequestrato un quintale di pesce congelato presso un ristorante della litoranea brindisina e comminata una sanzione di 2.000 euro

Proseguono senza sosta i controlli dei militari della Guardia Costiera – Sezione di Polizia Marittima di Brindisi – coordinati dal Centro di Controllo di Area della Pesca della Direzione Marittima di Bari (6° C.C.A.P.), nell’ambito dell’ampia attività di verifica sulla filiera della pesca e sulla sicurezza alimentare.

Nella mattinata odierna, i militari hanno condotto un’ispezione mirata presso un noto ristorante situato lungo il litorale della provincia, specializzato nella somministrazione di prodotti ittici.

Nel corso dell’accertamento, gli operatori hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa un quintale di prodotto ittico congelato — nello specifico dentici, orate, pagri, seppie e polpi. Il provvedimento è scaturito dal mancato rispetto delle procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP, con particolare riferimento alle modalità di abbattimento termico e conservazione del pescato.

Il rispetto del protocollo HACCP e delle corrette procedure di abbattimento e congelamento non costituisce un mero adempimento burocratico, bensì una garanzia fondamentale per la salute pubblica. Un’errata o omessa procedura di abbattimento termico espone i consumatori a gravi rischi microbiologici e parassitologici:

Oltre al sequestro cautelare del prodotto affidato in custodia al responsabile della struttura per la successiva distruzione a proprie spese tramite ditta specializzata al titolare dell’esercizio commerciale è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000,00 euro.

La Guardia Costiera confermando il massimo impegno nelle attività di contrasto alle illecite condotte nella filiera ittica, continuerà nei prossimi giorni le attività di verifica a tutela della salute dei cittadini e dei commercianti onesti.