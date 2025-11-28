Camera penale – L’avv. Massari eletto Presidente

Oggi 28 novembre ’25 si è tenuta la votazione per il rinnovo del

Consiglio Direttivo della Camera Penale “O.Melpignano di Brindisi”,

per il biennio 2025-2027.

L’assemblea ha eletto gli Avvocati Ladislao Massari, Giacomo Serio,

Ilaria Baldassarre, Massimo Murra e Giuliano Calabrese, i quali sono

stati indicati quali componenti del nuovo Direttivo, all’interno del

quale assumeranno la carica di Presidente L’Avv. Ladislao Massari,

di Vicepresidente l’Avv. Giacomo Serio, di Segretario l’Avv. Massimo

Murra, di Tesoriere l’Avv. Ilaria Baldassarre e di Consigliere l’Avv.

Giuliano Calabrese .

Nella stessa votazione, è stato rinnovato pure il Collegio dei Pro-

biviri nelle persone degli Avvocati Carlo Tatarano, AUGUSTO CONTE e

Marcello Falcone.

L’Assemblea, prima di aprire la discussione e le successive opera-

zioni di voto, ha ricordato, osservando un minuto di silenzio, il

compianto Avvocato Pasquale Annicchiarico, già Presidente della Ca-

mera Penale brindisina e poi membro della Giunta Nazionale

dell’Unione delle Camere Penali, prematuramente scomparso nelle scorse settimane.