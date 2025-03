Serata nera per la Dinamo Brindisi: la Viola Reggio Calabria dilaga al PalaCalafiore

Serata da dimenticare per la Dinamo Brindisi che esce sconfitta dal PalaCalafiore con un netto 84- 59 contro la Redel Viola Reggio Calabria. Un match senza storia, con i padroni di casa in controllo fin dalle prime battute e capaci di imporre il proprio ritmo per tutta la gara.

Coach Cristofaro sorprende con un quintetto inedito schierando Epifani, Calò, Datuowei, Stonkus e Di Ianni da centro. L’avvio è prudente da entrambe le parti, con una fase iniziale di studio. Dopo il primo e unico vantaggio della Dinamo firmato da Beltadze (7-8), la Viola piazza tre triple consecutive, chiudendo il primo quarto avanti 23-13. Nel secondo periodo, i canestri di Stonkus e Calò provano a ricucire il divario, ma Boniciolli risponde immediatamente dalla lunga distanza. A complicare ulteriormente la situazione per la Dinamo arriva l’infortunio di Epifani mentre i neroarancio approfittano del momento per piazzare il primo allungo importante (34-17). La reazione della Dinamo arriva con i canestri in post basso di Kovachev e Beltadze che riportano i biancoblù fino al -10 (36-26 al 16’). Le troppe palle perse in attacco spianano la strada alla Viola, che stabilisce il +20 prima dell’intervallo. Di Ianni prova a scuotere i suoi con la tripla per il 48-31 al riposo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, la Redel non abbassa il ritmo e affonda definitivamente la Dinamo con un impressionante parziale di 18-0 volando sul 66-31 al 25’. I biancoblù incappano in un blackout prolungato, restando a secco per oltre cinque minuti e lasciando campo libero agli avversari. Stonkus e Datuowei provano a sbloccare l’attacco della Dinamo, ma Reggio Calabria continua a macinare gioco, chiudendo la terza frazione sul 72-43 grazie ai liberi di Cessel. Nell’ultimo quarto, i padroni di casa abbassano leggermente l’intensità permettendo alla Dinamo di ridurre parzialmente il divario con qualche buona soluzione offensiva. Calò si mette in evidenza con 10 punti personali, mentre il libero di Beltadze riporta momentaneamente gli ospiti sul -21 (74-53), ma il destino del match è ormai segnato. La Viola gestisce senza affanni fino alla sirena, portando a casa i due punti.

La Dinamo tornerà in campo domenica 6 aprile alle ore 18:00 al PalaZumbo dove affronterà la Virtus Matera in cerca di riscatto.

Redel Viola Reggio Calabria – Dinamo Basket Brindisi 84-59 (23-13, 48-31, 72-43, 84-59)

Viola Reggio Calabria: Ani 24, Paulinus 9, Traore 2, Simonetti 8, Boniciolli 3, Cessel 3, Donati 3,

Stamatis 13, Dell’Anna 2, Pisapia, Nicolò 3, Bangu 14 – All. Cadeo

Dinamo Brindisi: Greco, Epifani, Datuowei 2, Stonkus 14, Calò 18, Taurisano, Di Ianni 12, Kovachev 4, Delvecchio, Beltadze 9 – All. Cristofaro

Arbitri: Mameli di Augusta (Sr) e Puglisi di Aci Catena (Ct) Credit foto Fortunato Serranò