Sergio Salvati compie 90 anni e un brindisino scrive la sua biografia

Il grande Sergio Salvati, tra i più importanti direttori della fotografia del cinema italiano, ha compiuto 90 anni. Nato il 16 giugno 1934 a Roma, ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’60 e, da allora, ha lavorato con alcuni dei registi più iconici del settore in circa 120 film. Il suo contributo all’arte della direzione della fotografia è stato enorme. Può vantare collaborazioni con registi del calibro di Sergio Leone (“Il buono il brutto, il cattivo” e “Il mio nome è Nessuno”); Pier Paolo Pasolini (“Medea”); Marino Girolami , Enzo G. Castellari, Sergio Martino e tanti altri. Storico collaboratore, inoltre, del regista Lucio Fulci, ha diretto per lui la fotografia di film divenuti dei veri e propri cult, come “Zombi 2”, “…E tu vivrai nel terrore!- L’aldilà” e “Quella Villa accanto al cimitero”.

Sergio Salvati ha lavorato anche alla fotografia di numerosi spot televisivi e, soprattutto, il mitico “Carosello”, che lui considera un “pò cinema e un pò pubblicità”. A breve sarà pubblicata una sua biografia, scritta da un brindisino, Francesco Romano, con un altro direttore della fotografia, Davide Mancori, amico di lunga data di Sergio Salvati, e con Ilaria Zappitelli. Sarà, sicuramente, un grande omaggio per un uomo che ha dato tanto alla storia del cinema e non solo. In attesa, tantissimi auguri per questi 90 anni vissuti sempre al massimo. Anna Consales