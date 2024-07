Serie C – La Gaw web agency nuovo title sponsor della Pallacanestro Assi Brindisi

Sulle maglie della squadra della Assi Brindisi, nel prossimo campionato di serie C 2024/2025, comparirà un nuovo title sponsor, frutto di un lavoro e di un progetto condiviso tra la GAW Web Agency e la squadra del presidente Vincenzo Guadalupi, che va nell’ottica di una sempre maggiore sinergia tra le aziende del territorio e la società. Dunque, da oggi, la squadra diventa a tutti gli effetti, per addetti ai lavori, tifosi, sostenitori e appassionati, “Gaw Assi Brindisi”.

LA GAW WEB AGENCY

La Gaw web agency nasce a Brindisi, nel cuore della Puglia, nel 2018, dalla fusione dei due founder, Stefano Baldassarre e Stefano Casoar, già attivi nel settore del digitale dal 2009. La Gaw Web Agency è composta da un team giovane e dinamico che mette a disposizione dei propri clienti passione, creatività e professionalità. L’obiettivo principale della web agency è supportare il processo di trasformazione digitale e promozione online delle aziende, migliorando i processi aziendali interni e aumentando all’esterno la visibilità dei brand. Per Gaw ogni piccolo dettaglio è un particolare importante, per questo il focus è la consulenza digitale a 360° da un punto di vista differente: non di chi vuole vendere solo un servizio, ma di chi vuole far crescere i suoi clienti.

.

LE DICHIARAZIONI

Stefano Casoar, Ceo di Gaw, dichiara: “Siamo da sempre vicini allo sviluppo della città di Brindisi con una forte visione verso la crescita dei giovani, per questo abbiamo deciso di intraprendere questa nuova entusiasmante avventura al fianco dell’Assi Brindisi, storica società del basket brindisino. Questo per noi oltre ad essere motivo di orgoglio è un traguardo che vogliamo dedicare ad Enzo Baldassarre, da sempre grandissimo sostenitore del basket brindisino e non solo”.

Stefano Baldassarre, Ceo di Gaw, dichiara: “Crediamo molto nei valori dello sport e l’impatto che questi hanno nella società e per questo motivo abbiamo sposato il progetto Assi Brindisi, una squadra storica della città. Sono certo che questo progetto avrebbe reso felice mio padre, Enzo, che da sempre è stato amico di Vincenzo Guadalupi, presidente della società di basket, e amante di questo sport.”

Il commento del VPS Gianluca Scivales: “L’ingresso di GAW nella famiglia biancorossa in qualità di Main Sponsor è l’ennesima novità della stagione sportiva 2024-2025. Siamo orgogliosi si aver siglato un contratto di collaborazione con GAW Web Agency: Un team giovane e dinamico che mette a disposizione passione, creatività e professionalità. Sono certo che insieme otterremo grandi soddisfazioni, continuando a scrivere la storia dell’Assi Basket. Doveroso da parte mia un ringraziamento speciale a Stefano Casoar e Stefano Baldassarre per la fiducia e la stima dimostrate nei nostri confronti, accettando con entusiasmo di sposare il nostro progetto.”