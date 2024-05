Serie C. Retrocede in D anche il Francavilla

Il prossimo anno la serie C di calcio non vedrà’ alcuna formazione brindisina. Dopo la retrocessione del Brindisi già’ da un mese, questa sera la Virtus Francavilla saluta il professionismo dopo aver pareggiato per 1 a 1 in casa del Monopoli nel match di ritorno dei play out. Stesso punteggio della gara di andata, ma la squadra del presidente Magrì retrocede in serie D per il peggior piazzamento in campionato rispetto al Monopoli. Una dura mazzata per il calcio brindisino. La Virtus spera ovviamente nel ripescaggio.