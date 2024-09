Serra Club Brindisi. Consegna borsa di studio ad un seminarista

Il “Serra” Club Brindisi, diramazione periferica dell’associazione laica internazionale fondata da San Junipero Serra, in piena sinergia con l’Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, ha l’obiettivo di sostenere e favorire le vocazioni sacerdotali e dei seminaristi locali. Una delle modalità per il sostegno alle vocazioni è l’elargizione annuale di una borsa di studio da parte della Fondazione Italiana “Junipero Serra” nei confronti di quei seminaristi o sacerdoti che il club di Brindisi individua come particolarmente meritevoli.

Nei giorni scorsi, presso la Curia di Brindisi, in piazza Duomo, il presidente del Club di Brindisi, Renato Rubino, alla presenza del Rettore del Seminario di Brindisi, Don Donato Pizzutolo, ha consegnato una di queste borse di studio elargite a livello nazionale e locale, attraverso donazioni private e altre forme di sostegno degli associati, al seminarista Dario Apruzzi di San Vito dei Normanni, 25 anni, per la continuazione del suo cammino religioso e spirituale presso il Pontificio Seminario di Molfetta. Percorso, tra l’altro, iniziato nel 2019 presso il Seminario di Brindisi. Domenica 22 settembre c.a. Dario Apruzzi inizierà il quinto ed ultimo anno di seminario, decisivo per il “SI” definitivo al suo percorso sacerdotale.