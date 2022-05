SERRA/MOTOLESE (M5S). QUELLA DI LEGRAZIE SCELTA PERSONALE. NOI MAI IN MAGGIORANZA!

Ecco la nota dei consiglieri del M5S Gianluca Serra e Tiziana Motolese:

Apprendiamo dalla stampa dell’ingresso del consigliere Le Grazie nel consiglio di amministrazione del Consorzio dei Servizi Sociali. Si tratta di una scelta personale dello stesso, decisa in totale autonomia e non condivisa col gruppo consiliare. Un modus operandi che non ci stupisce affatto perché è lo stesso utilizzato nell’assunzione della presidenza della commissione Servizi Sociali e nella sua gestione.

È del tutto evidente che Le Grazie da tempo gestisce autonomamente le proprie scelte politiche.

Al fine di evitare puerili strumentalizzazioni ribadiamo per l’ennesima volta che i sottoscritti restano distanti dall’amministrazione Rossi su molti temi, sulle modalità di gestione della cosa pubblica, sulle dinamiche che guidano i processi decisionali e sulle pratiche di spartizione degli incarichi.

Restiamo fermamente convinti che per noi entrare in maggioranza rappresenterebbe un tradimento del mandato degli elettori, e ciò sia per coerenza che soprattutto per convinzione che la visione dell’attuale maggioranza sia su molti punti inconciliabile con la nostra, oltre che deleteria per il futuro della città.

Avv. Gianluca Serra – Dott.ssa Tiziana Motolese