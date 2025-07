“Servire per crescere”, un anno orientato al service per il Rotary Club Brindisi Valesio

Passaggio di consegne tra Francesco Serinelli e Laura De Siati, eletta presidente per il 2025/2026

‘Servire per crescere’ è il motto del per il nuovo anno sociale del Rotary club Brindisi Valesio, annunciato dalla socia Laura De Siati, eletta Presidente del club 2025-2026.

De Siati ha ricevuto le insegne dal Presidente uscente Francesco Serinelli, durante la tradizionale cerimonia rotariana del ‘Passaggio del martelletto’, condotta dal prefetto del club, Silvia Rosato, che quest’anno si è svolta domenica 6 luglio, nella sala istituzionale del resort Borgo Ducale, alla presenza delle autorità rotariane, gli assistenti del Governatore Marco Benvenuto, Mario Criscuolo e Sandra Tanzarella, i presidenti dei club di Brindisi, Riccardo Mele e Silvio Molfetta, le presidenti dei club Innerwheel Aloisia Lamberti e Roberta Miceli, delle autorità civili, il Prefetto Luigi Carnevale, il sindaco di Brindisi Pino Marchionna, il sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese, l’assessore Livia Anronucci, il garante delle persone con disabilità Giuseppina Scarano, la diretttrice del Museo Ribezzo, Emilia Mannozzi e la presidente di Arpa Brindisi Anna Maria D’ Agnano. Presenti anche gli amici del Lion’sclub di San Pietro Vernotico rappresentati dal Presidente Angelo Palma.

È stato il presidente uscente Francesco Serinelli ad aprire la cerimonia, riassumendo l’anno appena trascorso ricco di eventi e incontri di stampo culturale, mantenendo fede al motto scelto un anno fa: la cultura come strumento di crescita.

A seguire, il lungo e appassionato discorso del nuovo Presidente Laura De Siati che ha richiamato l’identità del Rotary, un’identità che si fonda sulla condivisione dei valori, primo dei quali, il ‘servizio’. Ed è proprio sul servizio che ha annunciato di voler puntare tutto il nuovo presidente, impegnando il club in ‘service’ di respiro internazionale e locale: una collaborazione con il club di Entebbe in Uganda contribuirà a formare 10 cadiochirurghi pediatrici e ad operare 15 bambini affetti da malformazioni cardiache, si raccoglieranno fondi durante un torneo sportivo giovanile in favore di una struttura che si occupa di disturbi alimentari, è in programma un service per la pediatria di Brindisi e, ancora, la realizzazione di un nuovo playground in città, oltre all’intenzione di voler proseguire il progetto di valorizzazione del sito archeologico ‘Valesio’

Ad arricchire la cerimonia la cooptazione, aperta dal sua eccellenza il Prefetto Luigi Carnevale che è stato insignito della qualifica di socio onorario del club, non solo per i suoi meriti umani e professionali, ma per la vicinanza e la presenza che ha sempre garantito al Club e a tutta la cittadinanza brindisina.

Insieme al prefetto, sono state cooptate due nuove socie ordinarie: l’imprenditrice marittima Roberta Minervini e la commercialista Sandra La Rosa.

Per finire, la presidente Laura De Siati ha presentato la squadra per l’anno rotariano 2025 2026: Vice presidente Livia Antonucci, segretario Massimo Roma, prefetto Silvia Rosato, tesoriere Francesco Lisco.

Faranno parte del direttivo i soci: Francesco Srinelli, Cosimo De Giorgio, Alessandro De Rocco, Iole La Rosa, Silvana Libardo, Teodoro Muscogiuri, Jacopo Orsoni, Paolo Panunzio,Vincenzo Pirato, Francesca Salvemini, Caterina Crescenzio, Vittorio Piceci, Gianni De rocco, Elide Criscuolo, Isa Grieco, Gabriele Palma, Hermes Speciale.