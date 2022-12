SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE VERSO IL COLLASSO PER CARENZA DI PERSONALE

Si è tenuta un’assemblea delle organizzazioni sindacali con i dipendenti dello Stato Civile e dei Servizi Demografici del Comune di Brindisi, per discutere delle varie problematiche tra cui, la grave carenza di personale e all’aggravio nel carico di lavoro per i dipendenti rimasti in servizio in una situazione che già era di forte criticità, rappresentando anche l’enorme difficoltà ad assentarsi senza che questo comprometta il regolare e obbligatorio svolgimento delle attività dello Stato Civile e Servizi Demografici.

Dopo un’approfondita discussione, le OO.SS. presenti, preso atto delle varie problematiche discusse, si impegnano attraverso un documento a portare all’attenzione dell’Amministrazione e a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi le gravi condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i colleghi.