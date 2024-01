Servizi per minori – Zippo: Gli enti si attivino per evitare problemi alle famiglie

Con Atto Dirigenziale n. 00228 del 24/08/2023 avente per oggetto “Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi educativi per minori da zero a tre anni” la Regione Puglia ha inteso porre maggiore attenzione alle necessità economiche delle famiglie aventi minori che frequentano i servizi educativi.

Per quanto sopra, il contributo economico erogato dalla Regione, a fronte di una retta di importo più alta rispetto allo scorso anno, risulta coprire gran parte del costo con evidenti benefici per le famiglie che si sono viste diminuire il contributo a proprio carico. Un provvedimento che non può che soddisfare le aspettative delle famiglie ma che rischia di mettere in seria difficoltà la rete di servizi educativi stante i ritardi accumulati dalla Regione nell’erogazione delle spettanze. Ritardi di diversi mesi tanto che alcune strutture solo di recente, sembra, abbiano ricevuto gli importi relativi all’attività svolta nello scorso anno ed il riferimento non è a quello solare. Si procede, quindi, con enormi difficoltà esponendo le strutture a posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito con ripercussioni sulla qualità e la sostenibilità del servizio considerati i costi per utenze, affitti, pasti, contributi e paga del personale. Intanto, ci si chiede se quanto previsto da contratto tra strutture ed ambiti sia rispettato o se la situazione maturata rischi di alimentare difficoltà di ordine gestionale con ripercussioni sull’utenza finale. Per un minore frequentante un asilo nido la Regione stanzia 720 euro, per un centro ludico prima infanzia 467 euro a fronte di tale impegno di spesa le uniche entrate certe risultano essere quelle a carico delle famiglie mediamente tra 0 e 30/60 euro. Alle criticità denunciate si sommano quelle rivenienti dalle migliaia di famiglie che anche per questo anno educativo non risultano ancora finanziate in quanto i fondi stanziati non consentono l’accesso a tutti in attesa della disponibilità di nuove risorse. Un appello, quindi, ai sindaci, al Presidente della Provincia e allo stesso Presidente della Regione affinché provvedimenti seppur pregevoli non continuino a rivelarsi dei veri e propri boomerang per famiglie ed attività.

Giuseppe Zippo