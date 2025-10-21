Servizi per utenti oncologici del Consorzio BR4, l’incontro a San Pancrazio Salentino

Mercoledì 22 ottobre si terrà la presentazione del progetto “Servizi di rafforzamento in favore di utenti oncologici e delle loro famiglie” presso l’Aula Consiliare del Comune di San Pancrazio Salentino, a partire dalle ore 17:30. L’appuntamento dà seguito al ciclo di incontri che l’Ambito Territoriale Sociale ha programmato in tutti i Comuni del Consorzio BR4. Il progetto risponde all’indirizzo strategico regionale definito dalla delibera di Giunta regionale n. 935 del 7 luglio 2025, che promuove il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nei programmi di prevenzione e promozione della salute, attuando i principi di prevenzione partecipata e sussidiarietà orizzontale.

L’obiettivo prioritario è il miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, garantendo un supporto capillare e uniforme. Attraverso un percorso di co-progettazione, il Consorzio ha istituito una rete sociale per affiancare e rafforzare i presidi di assistenza già esistenti. Le attività in corso mirano a sostenere il malato oncologico con assistenza psico-sociale, per consentire agli utenti un’esistenza il più possibile autonoma e serena.

All’incontro interverranno: Edmondo Moscatelli, sindaco di San Pancrazio; Mimma Anna Maggiore, assessore comunale ai servizi sociali; Lucrezia Morleo, presidente del Consorzio BR4; Antonio Calabrese e Paolo Papapietro, rispettivamente coordinatore tecnico e coordinatore strategico della cabina di regia provinciale degli Ambiti Territoriali Sociali; Francesco Siodambro, direttore del Consorzio BR4. Parteciperanno le organizzazioni del terzo settore che hanno aderito al percorso avviato dal Consorzio. A moderare l’iniziativa, il referente per la Formazione Quadri Terzo Settore Puglia – FQTS Puglia Rino Spedicato e Raffaella Dario, mediatrice familiare presso il Consorzio.

La cittadinanza, le associazioni, gli operatori e i rappresentanti degli Enti del Terzo Settore sono invitati a partecipare per conoscere nel dettaglio il progetto e le modalità di accesso ai servizi.