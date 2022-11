SERVIZI SOCIALI E ANZIANI – FRATELLI D’ITALIA VA DAL PREFETTO

Si terrà nel pomeriggio di oggi, lunedi 14 novembre, un incontro c/o la locale Prefettura, al quale in rappresentanza del partito e del gruppo consiliare prenderanno parte il Commissario cittadino Cesare MEVOLI ed il capogruppo consiliare Massimiliano OGGIANO.

Al Sig. Prefetto verranno rese note alcune criticità, tra le quali l’inspiegabile approvazione in consiglio comunale di alcuni emendamenti al regolamento di gestione del Consorzio per i servizi sociali Brindisi/san Vito, regolamento nel quale non si tiene conto del parere dell’autorità nazionale anticorruzione, e la protesta inscenata in mattinata da una folta rappresentanza di anziani che hanno protestato per la mancata riconsegna del Centro di aggregazione del rione Bozzano, chiuso da anni stante il suo utilizzo come hub vaccinale e mai più riaperto nonostante le varie promesse, ahimè disattese.