SERVIZI SOCIALI – IAIA (PUGLIA POPOLARE): BASTA POLEMICHE!

Come Segretario Cittadino di Puglia Popolare, sentita la nostra referente alle politiche sociali, sento il dovere di esprimere alcune considerazioni sulla vicenda dei servizi sociali e del consorzio.

In primis c ‘è l’importanza inequivocabile del consorzio in quanto tale ,questo tipo di istituzione ormai costituita in molte altre realtà e riconosciuta per prerogativa e importanza anche dalla Comunità Europea ,con i suoi vantaggi fiscali e i suoi incentivi. Infatti è solo il consorzio che ,oltre a stabilizzare, proteggere e dare dignità ai suoi operatori, permette di accedere ai finanziamenti finalizzati ad esso.

Inoltre c’è anche un sostanzioso risparmio delle finanze comunali per la gestione diretta del servizio e del suo personale umano, mirando ancor più allo sviluppo e rispondendo adeguatamente ai bisogni sociali del nostro territorio.

Per questo chiedo alle parti di finire questa sterile diatriba, non si può attaccare per partito preso…, quando i fatti sono chiari a tutti, mentre bisogna lavorare seriamente per porre le basi ad un fattivo intervento sulle fasce più deboli e dare dignità agli operatori del settore.

Il Comune capoluogo non mi risulta che si sia tirato indietro in questi ultimi anni. Anzi, si è assunto sempre le sue responsabilità andando oltre e, come per molti progetti negli anni passati, è stato sempre virtuoso.

Il Segretario Cittadino di Puglia Popolare

Raffaele Iaia