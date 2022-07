SERVIZI SOCIALI – OGGIANO (FDI): SBAGLIARE E’ UMANO, PERSEVERARE E’ DIABOLICO!

Ecco cosa scrive Oggiano:

Sui servizi sociali continua ad aleggiare una fosca nube di interessi intrecciati di cooperative, sindacati e politica!

Il Comune di Brindisi per la seconda volta consecutiva proroga i termini di presentazione delle offerte per gare che riguardano importanti Servizi Sociali forse più a tutela di qualche cooperativa disattenta (volendo usare un eufemismo) che pensando a chi quei servizi sono rivolti ovvero le categorie piu fragili della nostra società, soprattutto gli anziani non autosufficienti! La cosa gravissima è che lo fa a semplice richiesta di un operatore economico (Cooperativa) che per nn meglio specificati problemi tecnici nn riesce a caricare sul portale gare CONSIP (Mepa) l’offerta mentre tutti gli altri concorrenti ci riescono!!!! Ma la cosa ancor più singolare è che lo stesso operatore economico (Cooperativa) è lo stesso stesso che continua a svolgere per conto del Comune di Brindisi gli stessi servizi per i quali partecipa alle procedure selettive in regime di proroga e che continuerà a beneficiare di proroghe grazie a questi espedienti almeno fino al 30 settembre!

Capite ora perché la politica (o parte di essa) ha boicottato la Commissione d’inchiesta sui servizi sociali costringendomi alle dimissioni????

Sindaco Riccardo Rossi in nome di una trasparenza a volte usata a corrente alternata non ha nulla da dire al riguardo???