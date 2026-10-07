Servizio Adi Sad del Consorzio Brindisi 1 gestito dalla Coop.va Sirio. Il Consorzio sia garante nei confronti delle lavoratrici!

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LAVORATRICI REITERATAMENTE SOTTO PRESSIONE E STRESS PER CONTINUI AVVISI DI POSSIBILE MANCATO PAGAMENTO: IL CONSORZIO BR. 1 SIA GARANTE DI TALI COMPORTAMENTI A DANNO DEILLE LAVORATRICI

FP CGIL, UIL FP E FISASCAT CISL notiziano la stampa unitariamente e denunciano lo stato reiterato di malessere in cui vivono le lavoratrici del servizio SAD ed ADI del Consorzio BR 1 di Brindisi e San Vito Dei Normanni. Sono continuamente sotto la paura di non ricevere lo stipendio come nella nota scritta dalla cooperativa Sirio alle scriventi e ricevuta ieri. Una situazione che non può essere più tollerata.

Far vivere i lavoratori nella paura di non essere retribuiti per chiedere spettanze di riferimento alla committente pubblica, ritardataria per come comunica la Cooperativa che rammentiamo dovrebbe avere autonomia finanziaria come da previsione delle norme in appalto, che dichiara una grave condizione di sofferenza finanziaria al contrario per emolumenti a suo dire non corrisposti dal Consorzio BR 1.

Questo braccio di ferro di competenze da retribuire tra le parti come da rendicontazioni reciproche non puo’ e non deve essere più’ il prezzo e l’agitazione di lavoratori che supportano fragili ed anziani non sapendo se percepiranno neppure lo stipendio fra qualche giorno, come da decorrenze contrattuali. Episodio che si ripete da mesi. La committente ed i comuni di Brindisi e San Vito Dei Normanni intervengano con immediatezza per bloccare questa catena di comportamenti ed azioni burocratiche a danno dei lavoratori da noi rappresentati.

Chiediamo unitariamente che si rispettino le condizioni di appalto e le regole di riferimento e soprattutto chiediamo di vigilare ed intervenire affinchè tali dinamiche non siano più consentite in quanto lesive per i lavoratori che meritano e maturano come in loro diritto contrattuale una retribuzione puntuale e certa.

In difetto di correzione di queste modalità operandi irricevibile delle parti datoriali in oggetto, agiremo stati di agitazione a tutela di lavoratori addetti dipendenti e utenza di riferimento.

Ora basta !!!

FP CGIL BRINDISI CHIARA CLEOPAZZO

FISASCAT CISL MARIELLA VINCI

UIL FP DAMIANO RIZZO