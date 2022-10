SERVIZIO ADI/SAD AFFIDATO ALLA INNOTEC – LA SODDISFAZIONE DELLA UIL/FP

La UILFPL di Brindisi intende fare il punto della situazione riguardo al servizio ADI/SAD dell’ambito/consorzio del comune di Brindisi e San Vito dei Normanni assegnato con gara MEPA n.3104289 alla Innotec società cooperativa sociale con cui, dopo due giorni di discussione per gli adempimenti contrattuali e assetti organizzativi attinenti il servizio, si è giunti ad un accordo che ha visto il rispetto di tutti gli impegni previsti nelle voci di capitolato d’appalto. Per questo ci sentiamo in dovere di rivolgere un plauso alla disponibilità dimostrata dal dott. Damiano Minervini, presidente della cooperativa, per il ripristino della platea storica del personale impiegato nel servizio con il reintegro di sei operatrici a tempo indeterminato ingiustamente escluse nel precedente affidamento, anche a fronte delle ristrettezze economiche previste nel bando di gara. Diamo atto alla Innotec della sensibilità dimostrata in riferimento al dramma occupazionale vissuto dalle operatrici e auspichiamo un proseguimento delle corrette relazioni sindacali così come avvenuto in queste due giorni, in relazione alle progettualità accennate dalla Innotec in riferimento ad una parte delle fasce deboli con un apertura di un centro diurno per malati di alzhaimer nel comune capolugo.

Segreteria Territoriale Generale

UILFPL Brindisi

( Gianluca Facecchia )