SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON IL PORTO – UNA PRECISAZIONE DELLA STP

Servizio di collegamento Aeroporto – Stazione – Porto – LINEA AP – Precisazioni

Gentilissimo Direttore, con riferimento all’articolo dal titolo “Turista diretta a Costa Morena abbandonata con le valigie nella zona industriale” ci sia concesso precisare quanto segue.

Il Servizio di Trasporto Pubblico Locale si fonda su norme puntuali seguite, ovviamente, dappertutto in Italia e non solo, secondo le quali il mezzo in servizio di linea può effettuare esclusivamente le fermate previste, nel rispetto della tabella oraria e dei percorsi predeterminati. È del tutto evidente che non sono ammesse deroghe e che l’autista in servizio nel caso citato ha agito nel rispetto delle stesse norme del tutto vincolanti secondo principi di trasparenza propri di un servizio pubblico, il cui svolgimento va garantito in sicurezza a cominciare dalla regolarità della salita a bordo.

Peraltro, nella circostanza in questione, è stata cura del conducente del mezzo attendere alla fermata più prossima che la signora in questione raggiungesse il mezzo pubblico e usufruisse del servizio, cosa questa poi realmente accaduta.

Per quanto attiene all’impegno di STP Brindisi per rendere sempre più adeguato il proprio servizio alle necessità turistiche della città, sono state realizzate e sono in via di definizione numerose iniziative anche di concerto con gli Enti locali e la Regione, oltre che con altri importanti attori del trasporto pubblico, delle quali anche la sua testata ha sempre dato conto.

Rimane l’impegno a contribuire, nei limiti dei compiti affidatici per legge e di concerto con le amministrazioni locali, a rendere il servizio sempre più conforme alla domanda del territorio.

Saluti cordiali

Il Presidente Salvatore Tomaselli