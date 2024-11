Servizio di integrazione scolastica Ambito BR3 nel caos. la Cisl Fp chiede un incontro urgente

Che l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 per l’Ambito BR3 (Francavilla FF, Oria, Carovigno, Ceglie M., San Michele S., Villa Castelli) stesse portando con se tutte le ataviche criticità e le grandi contraddizioni di un servizio, quello dell’Integrazione Scolastica, lo avevamo denunciato già a gran voce al Direttore del Consorzio ma, che addirittura, a soli 2 mesi dall’avvio, l’ATI affidataria del servizio sia costretta a calendarizzare “ferie forzate” ai dipendenti per recuperare circa 700 ore erogate in eccesso agli utenti nel solo mese di ottobre rispetto al capitolato d’appalto e rimodulare il servizio sino al mese di dicembre p.v., ci sembra perlomeno “anomalo”.

Ci sembra quanto meno anomalo che, nonostante l’atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio BR3 preveda di utilizzare esclusivamente dal 16.09.2024 gli Educatori Professionali /OSS contrattualizzati a tempo indeterminato e nonostante l’obbligo del vincolo dell’autorizzazione per ulteriori assunzioni di operatori a tempo determinato da parte dell’ATI, le cooperative abbiano comunque continuato ad assumere.

Viene spontaneo chiedersi come sia potuto accadere un esubero di 700 ore di assistenza nel solo mese di ottobre. E l’organo di vigilanza dov’era ? Qualcuno ha autorizzato le numerose assunzioni di Educatori professionali/OSS contrattualizzati a tempo determinato?? Di chi sono le responsabilità?

Qualcosa ci sfugge, evidentemente, soprattutto quando, come atto di indirizzo politico, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio BR3, giustamente, estende anche per l’anno scolastico 2024/2025, la garanzia dell’assistenza anche agli alunni di cui alla L.104/92 art.3 comma1 aumentando, di fatto, la platea degli utenti.

Viene anche qui da chiedersi: quanti sono gli alunni diversamente abili con la L. 104/92 art. 3 comma 3 (casi gravi) ? Quanti invece gli utenti con L.104/92 art. 3 comma 1 (casi meno gravi) ? Tenuto conto delle 700 ore mensili di esubero nel solo mese di ottobre 2024, quante sono le ore settimanali realmente assegnate ad ogni singolo utente? E’ stato garantito ad ogni alunno il livello di assistenza minimo garantito delle 9 ore settimanali previste dalla legge regionale?? Qual’è oggi il reale organico in servizio nell’ATI suddiviso tra Educatori professionali e OSS ? Qual’e il rapporto educatore/alunno e OSS/alunno ?

ORA BASTA

La misura è oramai colma !!! Abbiamo bisogno di chiarezza e trasparenza – gli alunni diversamente abili lo chiedono, le loro famiglie lo pretendono ed i lavoratori impegnati nel servizio lo vogliono !!

E’per tutti questi motivi che questa O.S. ha chiesto un incontro urgentissimo al Direttore del Consorzio BR3 con la esplicita richiesta della presenza al tavolo dei Rappresentanti/Delegati dei Comuni Consorziati e dell’ATI affidataria dell’appalto in parola.

Nelle more, abbiamo chiesto ed ottenuto dall’ATI la sospensione del provvedimento delle “ferie forzate “ in attesa degli esiti dell’incontro.

CISL FP

Taranto – Brindisi

Luigi Verardi