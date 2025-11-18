Servizio igiene urbana ARO BR4 – Quarta scrive al Prefetto

Oggi ho sollecitato il Prefetto. Nessuna risposta alla mia richiesta di accesso agli atti sul servizio di igiene urbana ARO BR4

Desidero informare la cittadinanza che in data odierna ho inviato un formale sollecito a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, Dott. Luigi Carnevale, dopo che gli uffici comunali non hanno fornito alcun riscontro alla mia richiesta di accesso agli atti del 27 ottobre scorso.

La mia richiesta riguardava la procedura di manifestazione di interesse e indagine di mercato avviata dal Comune di Brindisi per l’affidamento, mediante trattativa diretta, dell’incarico di supporto al RUP per la predisposizione degli atti tecnici della gara relativa al servizio integrato di igiene urbana – ARO BR4.

In qualità di Consigliere Comunale, l’art. 43 del D.Lgs. 267/2000 mi riconosce il diritto di accedere alla documentazione necessaria all’esercizio del mio mandato. Tuttavia, nonostante il tempo trascorso, non ho ricevuto alcuna risposta dagli uffici competenti.

Per questo motivo, ho ritenuto necessario rivolgermi al Prefetto, chiedendo il suo intervento affinché gli uffici comunali vengano sollecitati a rispettare gli obblighi di trasparenza e tempestività previsti dalla legge.

Ritengo che i cittadini abbiano il diritto di sapere come vengono gestite procedure così rilevanti per il futuro del servizio di igiene urbana in città. La trasparenza amministrativa non è solo un principio giuridico: è un valore fondamentale che tutela l’interesse pubblico.

Il sollecito è stato trasmesso anche per conoscenza al Segretario Generale del Comune di Brindisi, Dott. Francesco Arena.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente