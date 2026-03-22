Servizio pulizie Asl Brindisi – domani riunione in Regione. La posizione dei Cobas

Il Sindacato Cobas è stato invitato per Lunedì 23 Marzo alle ore 11,00 ad una riunione della terza commissione consiliare della Regione Puglia ,da realizzare congiuntamente alla prima commissione .

Riunione nata su proposta del consigliere regionale Luigi Caroli per discutere unitamente al direttore generale della ASL Brindisi, al direttore di Sanitaservice di Brindisi,al direttore di dipartimento della regione Puglia , alle organizzazioni sindacali, la possibile internalizzazione del servizio di pulizie della stessa ASL Brindisina.

Il Sindacato Cobas ,come già da qualche anno, sostiene con forza il ritorno delle pulizie all’interno di Sanitaservice anche se le resistenze sono tante e tali.

Tra l’altro abbiamo sempre partecipato alle convocazioni del tema proposte dalla terza commissione consiliare, nell’altra legislatura con presidente Mauro Vizzino.

Ricordiamo alla Regione Puglia che il settore delle pulizie è stato esternalizzato in seguito ad una sentenza di tribunale ,processo giudiziario nato su iniziativa delle cooperative che mirava a far saltare tutto il sistema delle Sanitaservice Pugliese.

Oggi si tratta di risarcire un territorio penalizzato, anche se allora su iniziativa della allora direttore generale Giuseppe Pasqualone i dipendenti impegnati nelle pulizie furono spostati tutti in altri servizi.

Oggi però bisogna dire con dire con chiarezza che le 2 cooperative , Colser e Meridionale Servizi, hanno sostituito ad una organizzazione del lavoro di Sanitaservice fatta di lavoratori ad orario pieno lo hanno sostituito con contratti di lavoro estremamente frammentati, fatti di 2 ,2 e mezza , tre ore.

Questo rende il tutto più difficile ma non fermerà assolutamente il Cobas nel suo impegno.

Anche se dobbiamo addirittura affrontare il blocco delle assunzioni e dei concorsi in tutte le Sanitaservice Pugliesi voluto dall’Assessore della Sanità Donato Pentassuglia.

Il Cobas annuncia che organizzerà una manifestazione a Bari in occasione del prossimo Consiglio Regionale , che devono ancora stabilire come data.

Il Cobas dichiara quindi guerra alla Regione Puglia perché i tagli alla Sanità li inizia sempre dalla parte sbagliata,dalla parte di chi non ha nessuna colpa.

Chiederemo a gran voce la immediata internalizzazione del servizio delle pulizie ASL Brindisi.

Per il Cobas Brindisi Roberto Aprile